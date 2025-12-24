Doni di Natale ai reparti di pediatria degli ospedali di Sora e Cassino, Ciacciarelli: “Doniamo un sorriso ai più piccoli meno fortunati”

“ Grazie alla collaborazione delle realtà associative presenti sul territorio ed in particolare dell’associazione APS Pro Loco di Sant’Elia Fiume Rapido, Un Mondo di Rosa e fiori, San Cristoforo, e Rione Cerri di Veroli e l’associazione APS ASCAP di Sora, anche quest’anno abbiamo consegnato i doni di Natale per i più piccoli che trascorreranno queste vacanze di Natale nei reparti pediatrici degli ospedali di Sora e Cassino.

Grazie alla disponibilità dei medici presenti e di tutta la direzione della asl di frosinone abbiamo potuto esprimere la nostra vicinanza e gli auguri di buona guarigione e di buon Natale a tanti bambini che, purtroppo, sono costretti a trascorrere questi giorni di festa lontano dalle proprie abitazioni e senza quella tranquillità, gioia e spensieratezza che ogni bambino merita di vivere, in particolare nel periodo natalizio.

Con l’occasione abbiamo avuto la possibilità di aprire un confronto con il personale medico presente sull’andamento delle attività in provincia di Frosinone in materia sanitaria e sulle prossime azioni che il governo regionale metterà in campo per garantire, al personale ed agli utenti, un servizio adeguato per la tutela della nostra salute.

Ringrazio l’Associazione APS Pro loco di Sant’Elia Fiume Rapido, le Associazioni Un mondo di Rosa e Fiori, San Cristoforo e Rione Cerri di Veroli, l’Associazione APS ASCAP di Sora, l’Assessore Comunale di Sant’Elia Fiumerapido Diego Violo, l’Assessore Comunale di Veroli Gianclaudio Diamanti, il Consigliere Comunale di Sora Lino Caschera, la Dott.ssa Anna Pappagallo, il Direttore Sanitario Dott. Fabi, la Dott.ssa Laura D’onofrio e tutto il personale sanitario.

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.