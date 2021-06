Donazione sangue, D’Amato: “Grazie a tutti i volontari e associazioni, esempio di umanità e solidarietà”

“In occasione della Giornata Mondiale del donatore di sangue voglio esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti i singoli volontari e a tutte le associazioni impegnate ogni giorno nella raccolta di sangue. La donazione è fondamentale per il nostro sistema sanitario, necessaria ed essenziale per poter salvare le vite, nonché esempio di umanità e solidarietà. Quest’anno la Giornata mondiale, istituita dall’OMS, ha come capofila l’Italia, un riconoscimento importante che premia l’impegno e la straordinaria partecipazione delle associazioni e dei volontari del nostro paese.” Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria, Alessio D’Amato

