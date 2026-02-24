Donazione multiorgano a fine 2025 e risultati incoraggianti nel 2026 Prosegue l’impegno del Coordinamento trapianti dell’ospedale Spaziani

Il 2025 si è concluso con un importante gesto di straordinaria generosità: una donazione multiorgano che ha permesso il prelievo di fegato, pancreas, cuore, entrambi i reni ed entrambe le cornee, offrendo nuove possibilità di vita a numerosi pazienti in attesa di trapianto. Un risultato significativo, che testimonia la professionalità del personale coinvolto e la forza della solidarietà espressa dalla famiglia del donatore.

E il 2026 si apre con dati incoraggianti.

Il Coordinamento Locale Trapianti dell’Ospedale Fabrizio Spaziani, guidato dal dottor Fabrizio Apponi, coordinatore delle donazioni per la ASL Frosinone, opera con una squadra di medici e infermieri altamente formati nel procurement di organi e tessuti e nella gestione del delicato rapporto con i familiari.

Di questa equipe fanno parte anche la dottoressa Giuditta Paliani, le coordinatrici infermieristiche Tiziana Ceccarelli e Lucia Capoccetta, l’infermiera Domenica Belli, l’anatomopatologo Renato Reitano e il capotecnico dell’Anatomia patologica, diretta dal dottor Piero Luigi Alò, Stefania Sperduti. Il Coordinamento locale Trapianti, infatti, è una delle poche strutture del Lazio che vanta la disponibilità di un anatomopatologo durante il prelievo di organo.

Storicamente punto di riferimento regionale per la donazione di tessuti – in particolare delle cornee – il reparto ha ampliato negli ultimi anni la propria attività anche sul fronte della donazione di organi, con un numero crescente di segnalazioni e procedure multiorgano. Nonostante il quadro complesso in termini di donazioni, il 2025 si è chiuso con una donazione multiorgano, che consente di trasformare una perdita in un’opportunità di rinascita per chi vive in attesa di un trapianto, e il 2026 ha già registrato 6 donazioni di cornee, 3 donazioni di fegato e 6 reni destinati al trapianto.

Risultati che confermano l’impegno costante del Coordinamento e la generosità delle famiglie che scelgono di trasformare un momento di dolore in un gesto di speranza. Ogni scelta consapevole può trasformarsi in una possibilità di vita per chi attende un trapianto.