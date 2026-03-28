Donazione Materiale Didattico alla Scuola ‘Primavera dei Bimbi’ di Cassino, Ciacciarelli: Grazie alla Sezione di Ceprano del Sovrano Ordine di Malta

“Grazie alla generosità e al costante attivismo della sezione di Ceprano della delegazione Gran Priorale di Veroli del Sovrano Ordine Militare di Malta, abbiamo provveduto a donare nuovo materiale didattico alla scuola paritaria “Primavera dei Bimbi”.
Nel corso di questi anni infatti la sezione di Ceprano si è contraddistinta per l’importante attività di programmazione sul territorio, nello spirito di assicurare una costante continuità alla propria azione solidare di beneficienza.
La consegna odierna del materiale didattico quindi costituisce una componente delle molteplici azioni messe in campo per garantire un concreto sostegno al territorio, rafforzandone la socialità e la cittadinanza attiva.
Ringrazio la Direttrice Anna Emilia De Libero, l’insegnante Fausto Colella, il delegato Marchese Alessandro Bisleti Cav. di Gran Croce di Ordine e Devozione, l’amica e delegata provinciale alla cooperazione sociale ed emergenza alimentare in collaborazione con l’Ordine Militare di Malta Milvia Carnevale, il
Responsabile del gruppo di Ceprano Alessandro Carducci, Augusto Trocchi e Roberto Marcoccia.
Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore regionale del Lazio.