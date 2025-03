“Don Milani, Barbiana e i suoi ragazzi”. Incontro con Burberi allievo del “Maestro”

“Don Milani, Barbiana e i suoi ragazzi”. Agostino Burberi, presidente della Fondazione Don Lorenzo Milani, martedì 4 marzo incontra gli alunni delle classi quarte della scuola primaria G.Cena.

Martedì prossimo, 4 marzo, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, nell’Aula Consiliare del Comune di Cisterna di Latina, gli alunni delle classi quarte della scuola primaria “Giovanni Cena” incontreranno Agostino Burberi, alunno di Don Milani nella scuola di Barbiana, per raccontare la figura del “Maestro”.

L’evento, organizzato dalla docente Sabrina Domini dell’I.C. Plinio il Vecchio e patrocinato dal Comune di Cisterna di Latina, «rappresenta – come scrive la Dirigente Scolastica, professoressa Fabiola Pagnanelli – un momento educativo e formativo di altissimo valore. Parleremo con gli alunni della Scuola del Futuro e della figura del docente, che come diceva don Milani, doveva essere dotato di tre caratteristiche: la sua esemplarità, l’azione didattica e l’onestà intellettuale. Da quest’anno l’Istituto Plinio il Vecchio è certificato all’interno della Rete nazionale Scuole dell’Empatia, considerando l’empatia come unico antidoto all’imbarbarimento dei costumi e alla disumanizzazione degli individui. Siamo convinti che la scuola sia il luogo della resistenza e della costruzione di un Nuovo umanesimo. Don Milani creò a Barbiana una scuola rivoluzionaria, schierata dalla parte delle classi più deboli. L’incontro con Burberi, presidente della Fondazione Don Milani, significherà riflettere sull’importanza dell’educazione scolastica come strumento per lottare contro le disuguaglianze sociali e su una scuola come presidio culturale sul territorio».