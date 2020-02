Don Mario Testa designato parroco di San Giuseppe Lavoratore a Formia e Santa Candida a Ventotene

Don Mario è nato nel 1980 ed è originario di Formia. Laureato in Lingue e civiltà orientali presso l’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, è entrato nel 2009 nel Seminario regionale di Anagni dove ha conseguito il Baccalaureato in Teologia nel 2014. Don Mario è sacerdote dal 2015 e dal 2016 è viceparroco della parrocchia di San Giuseppe Lavoratore a Formia. Attualmente è incaricato diocesano del servizio Sovvenire, assistente ecclesiastico Agesci per la zona “Riviera d’Ulisse e sta frequentando i corsi di licenza in scienze bibliche presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma.