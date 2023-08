Don Luigi Ciotti in dialogo con i giovani al Santuario della Madonna del Colle di Lenola

Lunedì 4 settembre alle 18.30 nel piazzale del Colle

“Maria si alzò e andò in fretta” (Lc 1,39). Il passo dell’evangelista Luca scelto da Papa Francesco come tema per la 37esima Giornata mondiale della Gioventù che si è svolta a Lisbona dal 1 al 6 agosto, vuole essere anche il cuore dell’incontro che i giovani e la comunità di Lenola faranno il prossimo 4 settembre con don Luigi Ciotti, da sempre impegnato nella lotta alle mafie e nella cura verso l’educazione e la crescita dei giovani. Don Luigi è presidente del “Gruppo Abele” e di “Libera, nomi e numeri contro le mafie”.

“Quella con don Luigi Ciotti è un’occasione straordinaria per ripensare tutti: giovani e adulti quale sia oggi la fretta che muove le nostre vite e per riprendere il passo di Maria, che sa andare incontro all’umanità con amore e tenerezza”, sottolinea don Adriano Di Gesù, Rettore del Santuario della Madonna del Colle (www.madonnadelcolle.it).

All’evento interverrà l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari, il quale farà una riflessione sul tema dell’incontro e porterà il saluto di benvenuto da parte della diocesi.

