Don Filippo Mitrano nuovo parroco di Spigno Saturnia

Don Filippo è nato nel 1984 ed è originario della parrocchia di San Nilo Abate in Gaeta. Entrato nel seminario di Anagni nell’ottobre 2009, vi ha conseguito il Baccalaureato in Sacra Teologia nel giugno 2015. Prete dal 2016, è stato vicario parrocchiale e amministratore parrocchiale delle parrocchie di Penitro e Castellonorato di Formia. Dal 2019 è vicario parrocchiale delle parrocchie di Itri. Ha studiato teologia pastorale presso la Pontificia Università Lateranense di Roma, è direttore dell’ufficio missionario diocesano e assistente spirituale dei gruppi del Rinnovamento nello Spirito.La celebrazione sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook parrocchiale, Arcidiocesi di Gaeta e su Radio Civita InBlu (www.radiocivitainblu.it).

COMUNICATO STAMPA