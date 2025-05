Dominio di Rizzello-Quarta nel 12° Rally Terra di Argil. Sul podio anche Tribuzio-Cipriani (2°) e Giannetti-Roma (3°)

POFI – Si è concluso con la vittoria dell’equipaggio formato dal pilota pugliese Francesco Rizzello in coppia con Cristian Quarta su Skoda Fabia RS il dodicesimo Rally Terra di Argil, manifestazione che ha aperto la stagione della Coppa Rally 8^ Zona ed organizzata dalla Asd Rally Game con partenza ed arrivo a Pofi in provincia di Frosinone. Al secondo posto, sul traguardo di Pofi, si sono piazzati i locali Carmine Tribuzio e Mattia Cipriani su Citroen C3 staccatisi di 16”6 che proprio nel finale di gara hanno superato i campioni in carica della Ottava zona, Emanuele Giannetti e Vincenzo Roma su Skoda Fabia, arrivati a 19”8 dalla coppia vincitrice. La gara è vissuta sul dominio del pilota leccese Francesco Rizzello che si è aggiudicato sette delle undici prove speciali, le prime cinque in ordine cronologico. Dopo aver accumulato un buon margine di vantaggio il vincitore, al debutto assoluto nel Rally Terra di Argil, ha amministrato la gara resistendo agli attacchi di Tribuzio. Quest’ultimo, alla sua seconda uscita assoluta con la Citroen C3 classe R5, ha preso sempre più dimestichezza con la vettura, aggiudicandosi 4 prove speciali, tra le quali tutte quelle dell’ultimo giro, portandosi a casa l’ennesimo podio in questa manifestazione. Podio anche per il pilota di Fontana Liri, campione in carica del CR di zona, che ha a lungo duellato con Tribuzio cedendo solo nei chilometri finali. Ai piedi del podio sono finiti Antonio Trotta e Giacomo Verrico (Skoda Fabia) autori di una gara regolare a 50”2, davanti al salernitano Gianluca D’Alto in coppia con Mirko Liburdi a 1’03”. A spezzare il dominio delle vetture classe R5, i locali Alessandro D’Avelli e Luigi D’Annibale, settimi assoluti e vincitori tra le due ruote motrici con la Peugeot 208, alle spalle di Mario Trotta e Federico Germani. All’ottavo posto De Rosa-Di Vincenzo. Chiudono la top-ten della gara che ha visto al traguardo 43 dei 70 equipaggi al via la coppia Della Sala-Marsella su Renault Clio ed al decimo posto Galeti-Gerardi su Citroen C3. Tra i ritiri eccellenti quelli dell’equipaggio Minchella-Garzuoli (Skoda Fabia) prima del via della sesta prova speciale mentre occupavano la seconda posizione e poi Dedo-Daddoveri già nella seconda prova dopo aver fatto staccare il secondo tempo nella P.S. di apertura. La gara, organizzata dalla ASD RALLY GAME, si è svolta con la massima regolarità e con una grande affluenza di pubblico sulle quattro prove speciali. Nell’ordine quella spettacoloso “Ezio Palombi” a Castro dei Volsci, ripetutasi per due volte sabato sera e poi domenica 4 le P.S. di “Le Fontane-Pofi”, “Torrice” e “Monte San Giovanni Campano”. LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI AL TERMINE DELLA GARA: FRANCESCO RIZZELLO (1° classificato): “Gara impegnativa perché l’elenco partenti era di qualità. Non eravamo partiti per vincere, ma per arrivare tra i primi cinque. Poi abbiamo ‘martellato’ subito vedendo che le condizioni delle prove speciali erano adatte a noi. Con il mio navigatore Cristian Quarta abbiamo trovato un’ottima sintonia e siamo riusciti a lasciare qui a Pofi la nostra firma. Un ringraziamento al pubblico spettacolare ed agli organizzatori, persone che dal primo giorno ci hanno fatto sentire a casa. Sembrava di essere ad un rally valido per il campionato italiano, titolarità che l’Argil meriterebbe, sia per la qualità delle prove che per l’organizzazione”. CARMINE TRIBUZIO (2° classificato): “Era la seconda gara in assoluto con questa macchina e quindi c’era bisogno di un po di apprendistato. Peccato per l’errore nella prova speciale di apertura della domenica, ma va bene così”. EMANUELE GIANNETTI (3° classificato): “E’ stata una bellissima gara siamo partiti già ieri con ilpiede giusto. Abbiamo sofferto il primo giro di prove per una errata messa a punto. Peccato per l’ultima prova nella quale la pioggia ci ha condizionato, ma va bene così”. Tutte le informazioni e le classifiche https://rally.ficr.it/#/RAL/programma/12%20RALLY%20TERRA%20DI%20ARGIL/2025/50/1/1 in diretta sulla pagina web ufficiale del rally: www.rallyterradiargil.it e sulle pagine social del rally @rallyterradiargil.

Correlati