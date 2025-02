Domiciliari per un uomo responsabile di contrabbando di tabacchi e lavorati esteri

I Carabinieri di Anagni (FR), coordinati dal superiore Comando Compagnia Carabinieri, nella mattinata del 25 febbraio u.s. hanno proceduto al controllo e fermo di un 45enne, già gravato da pregiudizi di polizia, residente nella Città dei Papi, a carico del quale era pendente un’ordinanza di espiazione della pena, emessa dall’ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, per il reato di “contrabbando di tabacchi lavorati esteri“, commesso nella Provincia di Napoli, nel mese di settembre 2023. L’uomo accompagnato in caserma, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la sua abitazione della Città dei Papi laddove espierà la sua condanna alla pena detentiva di mesi 7 in regime di detenzione domiciliare.

