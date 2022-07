Domenico Coco conferma la leadership nel Campionato Italiano Karting

Castelletto Circuit : terza prova dell’italiano Karting Domenico Coco cerca di confermare lo stato di forma. Sfiora la Pole per pochi centesimi. Nella Manche1 termina 2° ma viene retrocesso.

Manche2 grande rimonta dalla Nona posizione arriva 2°.

Gara1 7° posto. Gara2 vince e consolida il primato in Campionato.

Nella giornata di ieri abbiamo sentito papà Rosario per un riassunto del lungo WEEKEND:

Conclusa la terza prova del Campionato Italiano ACI Karting, circuito internazionale 7 laghi kart Pavia .. Lunghissimo WEEKEND di gare ( 4 Giorni) tra prove libere , qualifiche, e manche eliminatorie con 40/41 gradi, 35 iscritti in 60 mini. Sempre tra i primi tre più veloci il lavoro fatto in passato comincia a dare i frutti.

Si inizia con :

– le qualifiche del venerdì dove “perdiamo” la pole position per 17 millesimi a un minuto dalla fine.

– Prima Manche si parte in prima fila concludiamo in seconda posizione ma causa musetto sganciato prendiamo.5 secondi di penalita partiremo nella seconda manche nella casella nr 9.

– Seconda Msnche si parte da P9 con rimonta ippecabile recuperiamo tagliando il traguardo in seconda posizione.

Domenica Start In sesta pozione.

-Finale 1, purtroppo la partenza dalla P6 non ci aiuta , anzi nella prima tornata siamo in 14 posizione rimonta incredibile si arriva in 4 posizione … Ma per una piccola sbavatura in una curva all’ultimo giro dalla fine perdiamo tre posizioni , finiremo settimi.

-Finale 2 : per regolamento i primi 8 partono a griglie invertite … Siamo in prima fila , partenza in P 3 ma in tre giri siamo.al comando fino alla fine vinciamo con 1,5 secondi di distacco sul.secondo … E con questa vittoria allunghiamo.col.punteggio.e restiamo in testa al campionato Italiano. Andiamo in vacanza molto soddisfatti , ripagati dei sacrifici fatti …

Ringrazio tutti

-Gli sponsor che ci sostengono

-Al nostro caro amico e motorista Roberto Abbate : impeccabile la performance dei suoi motori.

– Ing Roberto Di Cioccio telemetrista

– A tutto il team Modena kart

– e non per ultimo al nostro meccanico Nino.

