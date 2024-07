Domenica, in arrivo un vortice carico di temporali, rischio nubifragi su alcune regioni

Proverrà dalla Francia e raggiungerà entro sera Alpi occidentali e Mar Ligure il vortice che nella giornata di domenica piloterà un fronte responsabile di un’ondata di maltempo destinata a parte delle regioni settentrionali e di quelle centrali. I contrati termici tra l’aria calda preesistente e quella più fresca in arrivo saranno causa di fenomeni temporaleschi localmente intensi e accompagnati da grandine e colpi di vento, con rischio di nubifragi su alcune zone. In particolare tra queste rientreranno le aree alpine centro-occidentali e tratti della Val Padana entro sera. Qualche fenomeno è atteso anche sulla dorsale appenninica centro-settentrionale e in Toscana sul finire della giornata, ma si tratterà di precipitazioni più deboli ed isolate. Le temperature perderanno alcuni gradi su parte del Nord, mentre non subiranno grandi variazioni al Centro-Sud, dove il caldo rimarrà intenso. Ecco nel dettaglio la previsione per domenica:

Al Nord inizialmente soleggiato ma con nubi già in aumento al mattino sulle Alpi occidentali. Dal pomeriggio piogge e rovesci anche temporaleschi sulle Alpi occidentali da Piemonte e Valle d’Aosta, in estensione alla pianura piemontese ed entro sera a quella lombardo-veneta, con locali grandinate, nubifragi e colpi di vento. Qualche fenomeno in sconfinamento fino alla pianura emiliana centro-orientale, localmente intenso. Al Centro in prevalenza soleggiato per gran parte della giornata, salvo un po’ di variabilità diurna sull’Appennino abruzzese. In serata qualche rovescio o focolaio temporalesco in arrivo in Toscana, specie sulla fascia costiera. Al Sud in gran parte soleggiato, salvo un po’ di variabilità diurna in Appennino e sul Gargano. In Sardegna soleggiato, con alcune sottili velature. Temperature in calo al Nordovest e sulle Alpi, stabili altrove con caldo sempre molto intenso al Centro-Sud.

FONTE 3B METEO