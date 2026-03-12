Domenica il mercatino di Frosinone Alta

Il 15 marzo spazio al Mercatino di Frosinone Alta dalle 9.30 alle 18. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Artigiani nel Borgo in collaborazione con l’amministrazione Mastrangeli mediante l’assessorato all’artigianato di Rossella Testa, si terrà ogni prima e terza domenica del mese in Piazza Turriziani.

“La nostra amministrazione – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – intende favorire tutte quelle iniziative capaci di coniugare tradizione, aggregazione ed economia locale, creando occasioni di incontro e di crescita per la comunità”.

“DiVentato ormai un appuntamento consolidato per il centro storico, il Mercatino di Frosinone Alta rappresenta un’importante opportunità di promozione, sviluppo e valorizzazione delle eccellenze dell’artigianato locale e, al tempo stesso, un’occasione di incontro”, ha dichiarato l’assessore Rossella Testa.