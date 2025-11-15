Domenica il mercatino di Frosinone Alta

Il 16 novembre spazio al Mercatino di Frosinone Alta dalle 9.30 alle 18. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Artigiani nel Borgo in collaborazione con l’amministrazione Mastrangeli mediante l’assessorato all’artigianato di Rossella Testa, si terrà ogni prima e terza domenica del mese in Piazza Turriziani.

“La nostra amministrazione – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – intende favorire tutte quelle iniziative capaci di coniugare tradizione, aggregazione ed economia locale, creando occasioni di incontro e di crescita per la comunità”.

“Artigianato, abbigliamento vintage, rigatteria, curiosità, modernariato, vinili, oggettistica, riutilizzo creativo, libri, numismatica: il mercatino di Frosinone alta rappresenta un’ulteriore opportunità di promozione e visibilità per le eccellenze dell’artigianato e, al tempo stesso, un’occasione di incontro”, ha dichiarato l’assessore Rossella Testa.