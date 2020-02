Domenica ecologica provinciale, anche Sora aderisce

Anche Sora aderirà alla prima edizione della Domenica Ecologica Provinciale, fissata per il 9 febbraio 2020. Per l’intera giornata resteranno chiusi al traffico Corso Volsci e traverse limitrofe. In Piazza Santa Restituta sarà istallato un gazebo informativo a cura dell’Apef (Agenzia Provinciale Energia Frosinone).Oltre a Sora, l’iniziativa coinvolgerà gli altri sei comuni più grandi del territorio provinciale: Frosinone, Cassino, Anagni, Alatri, Ceccano e Ferentino.“Le domeniche ecologiche sono un importante mezzo di sensibilizzazione della collettività sui temi della tutela ambientale e della riduzione delle emissioni inquinanti. Ritengo di grande importanza la promozione di iniziative sinergiche in difesa della qualità dell’aria. Per questo abbiamo aderito con slancio all’invito dell’Ente Provincia e abbiamo deciso di partecipare alla domenica ecologica intercomunale. Oltre alla chiusura del traffico nel centro cittadino, in Piazza Santa Restituta i cittadini avranno la possibilità di ricevere informazioni sul tema dell’inquinamento atmosferico grazie alla presenza dei tecnici Apef, la società della Provincia che si occupa del controllo sugli impianti termici. – dichiara il Sindaco Roberto De Donatis.

