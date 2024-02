Domenica artigiani nel borgo a Frosinone Alta

“Artigiani nel Borgo a Frosinone Alta”, ogni domenica del mese, a partire dal 3 marzo, dalle 10 alle 18. L’iniziativa è organizzata dall’omonima associazione in collaborazione con l’amministrazione Mastrangeli, mediante gli assessorati al centro storico e artigianato locale di Rossella Testa e al commercio di Valentina Sementilli. L’evento è in calendario sino al mese di giugno; dopo la pausa estiva, riprenderà dal mese di settembre fino a dicembre 2024. Nel caso di domenica 3 marzo, il mercatino si svolgerà in Piazza Vittorio Veneto, mentre nelle domeniche successive coinvolgerà anche Corso della Repubblica sino a Largo Amendola, con la presenza di 30 espositori, workshop dal vivo, intrattenimento.

“Con ‘Artigiani nel Borgo’, Frosinone Alta conferma la propria vocazione ad ospitare eventi di grande spessore – ha dichiarato l’assessore Rossella Testa – Il progetto rientra nell’ambito dell’articolata programmazione portata avanti dall’amministrazione Mastrangeli per continuare a valorizzare l’area più antica della città”.

“Valorizzare e sostenere il comparto delle attività produttive: questo l’obiettivo dell’amministrazione, anche con la realizzazione di iniziative di forte richiamo provinciale – ha dichiarato l’assessore Valentina Sementilli – Il mercatino si svolgerà nelle aree già interessate dall’isola pedonale”.

