Domenica artigiani nel borgo a Frosinone Alta

Il 6 aprile torna “Artigiani nel Borgo a Frosinone Alta”, dalle 9.30 alle 18. L’iniziativa, organizzata dall’omonima associazione in collaborazione con l’amministrazione Mastrangeli, mediante l’assessorato al centro storico e artigianato locale di Rossella Testa, si terrà ogni prima domenica del mese nella rinnovata Piazza Turriziani.

“ ‘Artigiani nel Borgo’ rappresenta un’ulteriore opportunità di promozione per le eccellenze dell’artigianato locale e dell’antiquariato e, al tempo stesso, un’occasione di incontro – ha dichiarato l’assessore Rossella Testa – Questa iniziativa si inserisce nel più ampio percorso intrapreso dall’amministrazione Mastrangeli per valorizzare il centro storico, rendendolo sempre più un punto di riferimento per cultura, tradizioni e socialità”.