Domenica artigiani nel borgo a Frosinone Alta

Il 5 maggio torna “Artigiani nel Borgo a Frosinone Alta”, dalle 10 alle 18. L’iniziativa, organizzata dall’omonima associazione in collaborazione con l’amministrazione comunale mediante gli assessorati al centro storico, artigianato locale e al commercio, si terrà ogni prima domenica del mese in Piazza Vittorio Veneto e corso della Repubblica. La mostra mercato di artigianato e antiquariato è in calendario sino al mese di giugno; dopo la pausa estiva, riprenderà dal mese di settembre fino a dicembre 2024.

COMUNICATO STAMPA