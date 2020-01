Domenica ad Anagni la festa di Sant’Antonio Abate protettore degli animali

Tutto pronto per la festa di Sant’Antonio Abate in programma domenica ad Anagni. L’evento, in onore del Santo protettore degli animali, organizzato dall’associazione Tufano Insieme, è promosso anche da Confagricoltura Frosinone che ha inteso dare il proprio contributo alla riuscita dell’evento. Il programma aprirà alle 10.00 con la Santa Messa per terminare con il pranzo presso la tensostruttura riscaldata nel piazzale antistante la Chiesa. Durante la mattinata ci sarà il momento della processione con la statua di Sant’Antonio Abate, poi la benedizione degli animali e la sfilata dei cavalli e trattori agricoli: “Abbiamo deciso, come sindacato – sottolinea il presidente di Confagricoltura Frosinone Vincenzo del Greco Spezza – di sostenere e promuovere la manifestazione perché riteniamo Anagni un territorio fondamentale per l’intero comparto agricolo dell’intera provincia, con potenzialità di sviluppo elevatissime e sul quale il nostro ente punta fortemente”.

Correlati