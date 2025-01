Domenica 26 gennaio in occasione della giornata ecologica, l’amministrazione comunale ha organizzato l’evento “Passeggiate alatrensi”

Alatri – Domenica prossima 26 gennaio in occasione della giornata ecologica, l’amministrazione comunale ha organizzato l’evento “Passeggiate alatrensi”. Si tratta di visite guidate finalizzate alla conoscenza della storia millenaria e dello straordinario patrimonio storico-artistico di Alatri. Il programma della giornata prevede due momenti, la mattina alle 10.30 visita alla scoperta di Alatri antica con il direttore del museo civico Luca Attenni, appuntamento presso la sede della Pro Loco in via C. Battisti alle ore 10.00. Il pomeriggio visita alla scoperta di Alatri medievale in compagnia della guida turistica Pietro Antonucci a partire dalle ore 15.30, appuntamento sempre presso la sede della Pro Loco alle ore 15.00. Oltre alle visite guidate, il programma prevede la proiezione del cartone animato “Lucio e Valeria alla scoperta di Alatri”, con quattro proiezioni alle 11.00, alle 12.00, alle 16.00 ed alle 17.00 nel Chiostro di San Francesco. Ai bambini che parteciperanno alle visite guidate ed alle proiezioni verrà regalato il libro “Le Mura dei Ciclopi ed il Genio della Roccia di Alatri”. Le visite guidate sono gratuite per il pubblico e per l’occasione anche l’ingresso al Cristo nel Labirinto sarà gratuito per tutti i partecipanti. Bisogna approfittare della domenica ecologica sottolinea il consigliere delegato alla cultura Sandro Titoni, per gustarsi una passeggiata nel nostro meraviglioso centro storico e scoprire le bellezze di Alatri. Siamo altrettanto convinti, prosegue, che prestare attenzione ai più piccoli sia il modo migliore per valorizzare la nostra Città. Per questo abbiamo voluto inserire la proiezione del cartone animato nel Chiostro di San Francesco, un prodotto appositamente realizzato per divulgare ai bambini la conoscenza delle mura poligonali, dell’acquedotto di Betilieno Varo e del tempietto etrusco-italico. Voler bene alla nostra Città, conclude Sandro Titoni, significa farla conoscere a tutti i cittadini ed ai bambini affinchè possano diventare i primi testimoni di questa straordinaria bellezza.

