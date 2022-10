Domenica 23 ottobre al via il 1° torneo di pallanuoto Città di Frosinone

Domenica 23 ottobre è una data da ricordare per Frosinone e tutta la provincia. Allo Stadio del Nuoto, infatti, va in scena il 1° torneo di pallanuoto Città di Frosinone, riservato alla categoria U14. Organizzata dal Frosinone Pallanuoto con l’aiuto di Stefano Brunelleschi, la manifestazione è sostenuta e ha il patrocinio del Comune e dell’amministrazione provinciale, sempre disponibili allo svolgimento di eventi sportivi e sociali di valore.Da ricordare, scrivevamo sopra, perché è la prima volta che un torneo del genere si gioca a Frosinone. Merito del club gialloblù, che ha fortemente creduto nell’organizzazione di questa splendida giornata di sport. E sempre per la prima volta, proprio con gli U14 il Frosinone Pallanuoto parteciperà al girone élite del campionato di regionale di categoria.Saranno coinvolte otto società, tra le migliori realtà del panorama pallanuotistico laziale e non solo. Presenti – oltre il Frosinone Pallanuoto – Roma Nuoto, Zero9, Olympic Roma, SPN Latina, Pescara Pallanuoto, Libertas Rari Nantes Perugia e Roma Waterpolo. La manifestazione si svolge su due gironi da quattro, che poi determineranno le semifinali e le finali dal 1° al 4° e dal 5° all’8° posto, da giocare nel pomeriggio. La prima partita è in programma alle 8:30, mentre alle 19:00 sono previste le premiazioni.«Ringraziamo il Comune di Frosinone, la Provincia e il Comitato Regionale Lazio per il grande sostegno», afferma Antonio Ceccarelli, dirigente gialloblù. Che continua: «Mi auguro che questa sia solo la prima di tante iniziative che porteremo avanti nei prossimi anni: una giornata di sport di alto livello, volto alla crescita e alla formazione di tanti ragazzi». L’ingresso alle tribune è gratuito: i genitori degli atleti e il pubblico di Frosinone sono invitati a partecipare con massimo trasporto, sempre nel rispetto dell’avversario e delle regole.

comunicato stampa