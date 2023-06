Domani, venerdi 16 giugno la scadenza dell’acconto IMU 2023

Molteplici le modalità che Poste Italiane offre ai cittadini per effettuare i pagamenti in modo semplice e veloce

In occasione della prossima scadenza IMU 2023 prevista per venerdì 16 giugno, Poste Italiane intende offrire ai cittadini di Frosinone e provincia alcune indicazioni per effettuare il pagamento della prima rata dell’imposta sugli immobili in modo semplice e veloce.

Oltre alla possibilità di pagare online direttamente dal sito www.poste.it, infatti, l’Azienda consiglia a coloro che hanno scelto di effettuare il versamento dell’acconto IMU in uno dei 130 uffici postali di Frosinone e provincia di recarsi il prima possibile presso gli sportelli senza necessariamente attendere il giorno della scadenza.

Al fine di consentire ai clienti la possibilità di pianificare la visita in ufficio ed evitare eventuali attese, Poste Italiane mette a disposizione un sistema di prenotazione da remoto del turno a sportello. Le procedure per fissare l’appuntamento sono molto semplici e possono essere effettuate da tablet e smartphone, attraverso le APP Ufficio Postale, Postepay, BancoPosta, o direttamente dal sito www.poste.it.

Oltre a individuare l’ufficio postale più vicino, scegliere il giorno e l’orario preferito e ottenere un ticket elettronico con il numero di prenotazione da presentare a sportello, tutte le modalità di prenotazione da remoto prevedono due opzioni: “Mettiti in fila” che permette di visualizzare in tempo reale il numero di clienti in attesa e scegliere se recarsi immediatamente in ufficio oppure “Prenota turno” nel caso si preferisca programmare la visita in un momento o giorno successivi.

I sistemi di prenotazione del turno da remoto sono disponibili in 44 uffici postali della provincia.

Poste Italiane ricorda infine che nei seguenti 13 uffici postali provinciali è possibile eseguire l’operazione fino alle 19.05 di venerdì 16 giugno: Alatri, Anagni, Cassino, Ceccano, Ceprano, Ferentino, Fiuggi Fonte, Frosinone 3 (via Pietro Mascagni), Frosinone Centro (piazza della Libertà), Isola Del Liri, Pontecorvo, Sora e Veroli.

