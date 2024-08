Domani la messa dell’Assunra nella risanata abside del cimitero

Domani, il 15 agosto, alle ore 11:15, sarà celebrata nella cappella del cimitero la Santa Messa dell’Assunta celebrata da Don Patrizio Di Pinto a cui parteciperà anche il Sindaco e l’Amministrazione.

«Questo intervento di impermeabilizzazione – hanno spiegato il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Santilli – ha permesso di eliminare le infiltrazioni di acqua piovana nell’abside e di restituire decoro e dignità alla Chiesa del Cimitero, in attesa dei lavori di restauro generale della Chiesa stessa, che saranno appaltati entro il 31 dicembre 2024 e per i quali sono in corso di elaborazione le integrazioni al progetto presentato alla Soprintendenza per i Beni Culturali. A questo seguiranno inoltre ulteriori interventi sulle alberature e sul portale d’ingresso con lo scopo di ridare decoro e al nostro cimitero».

Cisterna di Latina -Sono stati ultimati i lavori di risanamento dell’abside della Chiesa del Cimitero che hanno riguardato la copertura e la parte interna della semicupola absidale.