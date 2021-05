Domani gazebo del M5S Sora in Piazza S. Restituta

Finalmente, dopo i lunghi e difficili mesi della pandemia, riprende la campagna permanente del Meetup di Sora “Tra la gente, con la gente”, con una prima tappa in Piazza S. Restituta sabato 29/05/2021, dalle ore 9.30 alle 18.30 circa.Gli attivisti del M5S Sora saranno di nuovo presenti con un gazebo e accoglieranno come sempre, tutti i cittadini che vorranno parlare delle criticità della città e del proprio quartiere.Verrà prestata la massima attenzione ai problemi dei residenti ed alle soluzioni da loro proposte per risolvere al meglio tali problemi e, magari, anche per ripartire dopo la terribile crisi socio-economica che purtroppo ci ha colpito. Inoltre, al fine di cercare la massima partecipazione e condivisione nella realizzazione del programma elettorale per le comunali del 2021, sarà possibile per chiunque (anche in forma anonima) fornire dei suggerimenti o indicare dei temi da trattare. Per coloro che sono interessati a ricevere informazioni sulle attività e le iniziative degli “Amici del MoVimento 5 Stelle Sora ” sarà possibile lasciare un indirizzo e-mail al quale ricevere tutte le notizie, mentre per chi intende partecipare alle riunioni settimanali del Meetup, si ricorda che gli incontri si tengono ogni venerdì dalle ore 21.15, circa, per ora ancora in modalità online ma ben presto di nuovo in presenza, e sono aperti a tutti. Per ogni informazione è possibile scrivere un’email all’indirizzo mu5s.sora@gmail.com

comunicato stampa