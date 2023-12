Domani al via “Tour assessorato regionale all’urbanistica” a Frosinone, Ciacciarelli: “Portiamo la Regionale Lazio sui territori”

“ Domani 5 dicembre alle ore 17:30 presso l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud di Frosinone terremo un importante convegno che vedrà la partecipazione, insieme al sottoscritto, del Gruppo Consiliare Regionale della Lega rappresentato dagli On. Laura Cartaginese e Pino Cangemi, del Coordinatore Regionale della Lega On. Davide Bordoni, del Coordinatore Provinciale On. Nicola Ottaviani e dell’On. Mario Abbruzzese.

L’incontro si presenta come un importante occasione di confronto con i rappresentanti delle amministrazioni locali e con la società civile in tema di Urbanistica, presenteremo infatti le principali innovazioni introdotte sia nell’ambito della Proposta di Legge di Semplificazione Urbanistica, redatta dal nostro Assessorato e finalizzata a snellire in termini sostanziali e procedurali molte norme già esistenti in materia, che nell’ambito della Proposta di Legge per il Recupero dei Vani e Seminterrati, avanzata dal Gruppo Consiliare della Lega in armonia con l’Assessorato all’Urbanistica.

Ritengo l’organizzazione e lo svolgimento di questo incontro, cui seguiranno altri nelle restanti province della nostra regione, fondamentale per superare il principale male incarnato dalla politica regionale degli ultimi anni, ossia la forte ed evidente distanza con i territori, tale da comportare spesso l’elaborazione di testi normativi meramente astratti e difficilmente applicabili in quanto inconsapevoli ed incoerenti rispetto alle caratteristiche dei vari territori del Lazio.”

Lo dichiara in una nota Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.

COMUNICATO STAMPA