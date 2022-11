Domani a Cisterna circa 200 arcieri storici

Tappa del 3° Campionato nazionale, 18 piazzole di gara, arcieri dal Lazio, Toscana, Marche, Umbria, Campania.

Domenica prossima, a partire dalle ore 9, il centro storico di Cisterna si popolerà di circa 200 arcieri in costume medievale per disputare la terza tappa del Campionato Italiano di Tiro con l’Arco Storico.

La competizione è organizzata dall’Associazione Araldica Tres Tabernae, in collaborazione con ONMIC e con il patrocinio del Comune di Cisterna di Latina, della L.I.A.S. (Lega Italiana Arcieri Storici) e dell’A.S.I. (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) oltre che della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Lazio e della Provincia di Latina.

Gli arcieri giungeranno dalle regioni Lazio, Marche, Umbria, Toscana e Campania; anche Cisterna sarà in gara con 7 tiratori.

L’evento coinvolgerà il centro storico di Cisterna a partire da Piazza XIX Marzo, con 18 piazzole di gara per la disputa di gare nelle varie tipologie di arco: tradizionale, storico, a foggia storica.

«Per la prima volta Cisterna accoglie una tappa del Campionato italiano di tiro con l’arco storico unendo la competizione sportiva con la rievocazione storica – affermano l’assessora alla Cultura Maria Innamorato e la delegata al Turismo, Spettacolo ed Eventi Aura Contarino -. Ringraziamo l’associazione Araldica Tres Tabernae e in particolar modo Mario Orsini, nonché l’ONMIC, per l’organizzazione dell’evento che porterà a Cisterna tanti arcieri del Centro Italia e certamente anche un gran numero di visitatori».

Vista la notevole affluenza di persone, al fine di poter permettere un regolare e sicuro svolgimento della competizione, nonché di poter permettere un regolare afflusso e deflusso dei cittadini, sono state disposte delle modifiche temporanee alla regolamentazione della viabilità nel centro e nel centro storico della città, e precisamente dalle ore 09:00 di sabato 19 novembre alle ore 16:00 di domenica 20 novembre 2022 (e comunque fino al termine della competizione e manifestazione) divieto di sosta con rimozione forzata in via S.Pasquale, Largo Salvatori angolo via Orsini; via Bassi (area di sosta nella sola parte ad angolo con Via Cavour ove sono i ruderi), via Bruno (area di sosta nella sola parte lateralmente allo stabile civico 6/8), Largo del teatro (sia nell’area ad angolo tra Via Lauretana e Via G. Bruno che ad intersezione con Via Orsini civico 2), via Carlo Alberto (intersezione con Piazza degli Angeli), via Lauretana (nell’area compresa tra Via dell’Anello e P.zza Vittorio Emanuele II), via Garibaldi (ad intersezione con Via Ganelli), Piazza SS Pietro e Paolo (sia ad angolo tra i civici 13-14 e 15 e sia angolo con Via Menotti Garibaldi nell’area dei ruderi ).

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 08:00 alle ore 16:00 del 20 novembre (e comunque fino al termine della competizione e manifestazione) su tutta piazza SS Pietro e Paolo.

Divieto di sosta con rimozione forzata ad esclusione degli autorizzati dall’organizzazione dell’evento dalle ore 09:00 del 19 novembre alle ore 16:00 del 20 novembre (e comunque fino al termine della competizione e manifestazione) nell’intera area di sosta compresa tra via Carducci e via Zanella antistante il Palazzo dei Servizi. Infine divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di circolazione dalle ore 9:00 alle ore 16:00 del 20 novembre (e comunque fino al termine della competizione e manifestazione) su piazza Caetani.

COMUNICATO STAMPA