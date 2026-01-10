Dolore e commozione per la scomparsa del giovane Andrea Belli

Monte San Giovanni Campano è stata colpita da un grave lutto , la prematura scomparsa di Andrea Belli, venuto a mancare l’8 gennaio presso la propria abitazione a Bologna, all’età di 42 anni.

La notizia ha profondamente scosso la comunità, dove Andrea era conosciuto e stimato. A darne il triste annuncio sono la madre, il padre, il fratello, la cognata, la nonna, i nipoti, gli zii, le zie, i cugini, insieme agli amici e a tutti i parenti, uniti nel dolore per questa improvvisa perdita.

La salma, proveniente da Bologna, giungerà martedì 13 gennaio, intorno alle ore 19.00, presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria della Valle a Monte San Giovanni Campano.

Le esequie si terranno mercoledì 14 gennaio alle ore 15.00. La famiglia ha espresso la volontà di dispensare dai fiori.

In questo momento di profondo dolore, la redazione di LiriTV esprime le più sentite e sincere condoglianze alla famiglia Belli, stringendosi con affetto e rispetto ai familiari e a quanti hanno voluto bene ad Andrea, condividendo il cordoglio dell’intera comunità.

Il ricordo di Andrea resterà vivo nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato.

