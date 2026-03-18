Dolore e commozione a Pofi per la scomparsa del giovane Francesco Ricci, domani l’ultimo saluto

Un’intera comunità è sotto shock per la prematura scomparsa di Francesco Ricci, venuto a mancare il 16 marzo all’età di soli 17 anni. La notizia ha rapidamente fatto il giro del territorio, lasciando sgomenti familiari, amici e tutti coloro che lo conoscevano.

Francesco era un ragazzo nel pieno della sua vita, con sogni, progetti e un futuro ancora tutto da scrivere. La sua perdita rappresenta un dolore profondo non solo per la famiglia, ma per l’intera comunità locale, che in queste ore si stringe attorno ai suoi cari con affetto e solidarietà.

I funerali si terranno giovedì 19 marzo presso il Campetto di San Rocco a Pofi. In caso di maltempo, la cerimonia sarà celebrata nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, sempre a Pofi, alle ore 15:00.

La salma sarà esposta mercoledì 18 marzo presso la camera mortuaria di Frosinone, con orario di visita dalle 8:30 alle 18:00, consentendo a quanti lo desiderano di rendere un ultimo saluto.

In momenti come questo, le parole faticano a trovare spazio davanti a un dolore così grande. Resta il ricordo di un giovane che ha lasciato un segno nei cuori di chi lo ha conosciuto, e il silenzio rispettoso di una comunità che oggi si ferma per ricordarlo.