DOLCI TORTE – Sbriciolata alla Nutella

Con pasta frolla si può fare una classica crostata oppure rompere l’impasto in briciole golose e realizzare una croccante sbriciolata! Dopo quella al cappuccino, alle mele, e alle fragole… sbriciolata alla Nutella! Un dolce goloso perfetto per la merenda dei bambini e dei grandi che non vogliono crescere! Da servire sia in inverno che in estate… potrete accompagnare il dolce con una tazza di tè caldo o con un fresco succo di frutta! E siamo sicuri che tagliando un pezzo di questa bontà per i più piccoli cederete anche voi alla tentazione di prenderne un pezzo! Non sentitevi assolutamente in colpa perché possiamo capirvi: la sbriciolata alla Nutella fa davvero gola a tutti. Questo dolce è ispirato al grande classico mantovano e realizzarlo è davvero un gioco da ragazzi, quindi preparatevi ad infornare una torta buonissima per la merenda di oggi seguendo la nostra ricetta perfetta!