Docufilm di alessio Marzilli all' Istituto Tecnico Economico di Ceccano

All’Istituto Tecnico Economico si parla di inquinamento.Martedì mattina Alessio Marzilli, brillante regista di Propaganda live, ceccanese di origine, presenterà il suo docufilm” Le mani nel Sacco”.

Il documentario ricostruisce la storia della nostra terra, epicentro dell’inquinamento da beta-esaclorocicloesano, e dei 19 comuni, tra cui anche Ceccano, colpiti da questa catastrofe.

Il regista ceccanese dialogherà con i ragazzi mettendo a nudo le problematiche ambientali del nostro territorio .

All,’incontro promosso dal Dirigente Scolastico Alessandra Nardoni sono stati inviati anche i genitori,e rientra nel progetto “Economia circolare e sviluppo sostenibile” L’appuntamento è per le alle ore 11 presso l’Aula Magna Giuseppe De Nardis. in via Gaeta a Ceccano.

COMUNICATO STAMPA

Correlati