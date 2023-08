Docenti e ATA: 62mila assunzioni per l’a.s. 2023/2024

Il Consiglio dei Ministri ha autorizzato oltre 62mila assunzioni di docenti, ATA, personale educativo e dirigenti scolastici per l’a.s. 2023/2024.

Si tratta di inserimenti a tempo indeterminato. Alle immissioni in ruolo degli insegnanti autorizzate si aggiungeranno altri 30mila posti da coprire tramite il prossimo concorso PNRR.

Vediamo nel dettaglio tutte le assunzioni nella scuola autorizzate per l’anno scolastico 2023/24 e le ultime notizie.

DOCENTI E ATA ASSUNZIONI 2023 2024

Il Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2023 ha deliberato, infatti, l’autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito (MIM), per l’anno scolastico 2023/2024, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, oltre 62mila risorse di personale.

Le immissioni in ruolo autorizzate riguardano per la maggior parte personale docente e personale ATA. Una parte dei posti autorizzati riguarda le nomine di personale educativo, insegnanti di Religione cattolica e dirigenti scolastici. A queste assunzioni si aggiungeranno, poi, altri 30mila docenti che saranno reclutati tramite il c.d. concorso PNRR che sarà bandito a settembre, che rientra tra i concorsi scuola in arrivo nel 2023.

I POSTI AUTORIZZATI

Nello specifico, il CDM ha dato l’ok al Ministero per l’inserimento delle seguenti risorse:

52 unità di personale educativo-PED;

50.807 unità di personale docente (di cui 32.784 su posto comune e 18.023 su sostegno);

419 unità di insegnanti di Religione cattolica;

10.913 unità di personale assistenti tecnico ausiliari-ATA;

280 unità di dirigenti scolastici.

LE DICHIARAZIONI DEL MINISTRO VALDITARA

Si tratta di un significativo passaggio per il sistema nazionale d’istruzione e formazione, importante per la funzionalità della scuola italiana e per la riduzione del precariato. – ha dichiarato il Ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara – Al numero di 50.807 si aggiungeranno 30.000 posti per il prossimo concorso PNRR, programmato per settembre, al fine di realizzare nei prossimi anni il target finale di 70.000.

Per ulteriori informazioni sulle prossime assunzioni di docenti e ATA nella scuola, mettiamo a vostra disposizione la guida sulle immissioni in ruolo docenti 2023/24, dove trovate tutte le informazioni dettagliate su come avvengono le nomine, da quali graduatorie e quanti sono i posti autorizzati, e l’approfondimento sulle immissioni in ruolo ATA per il prossimo anno scolastico, dove trovate la nota e il decreto MIM con tutte le indicazioni. Rendiamo disponibile anche la guida sulla procedura straordinaria per le assunzioni di docenti sostegno dalle GPS di prima fascia.

Vi ricordiamo, inoltre, che dal 9 all’11 agosto si presentano le domande per la mini call veloce sostegno. Per tutte le informazioni su come funziona la procedura a chiamata diretta e come fare domanda potete leggere questo approfondimento.

