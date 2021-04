DMO: proroga manifestazione d’interesse

Destination Management Organization (D.M.O.): sono 25 tra enti pubblici e privati che hanno già aderito.

Molti altri hanno espresso la volontà di farlo nelle prossime ore, nello spirito inclusivo del Parco degli Aurunci la direzione ha deciso di prorogare di 48 ore la scadenza della manifestazione d’interesse. Scadrà domani 21 aprile alle ore 20.

La D.M.O. comprende una macro area nel Sud Lazio, dal Litorale Pontino fino all’entroterra della Ciociaria, per il rilancio del Turismo. Soggetto promotore è il Parco Naturale dei Monti Aurunci il quale, con deliberazione numero 13 del 22 marzo 2021 si è reso disponibile a rappresentare un raggruppamento informale che si costituirà in Associazione Riconosciuta composto dai seguenti Enti Pubblici: Parco Naturale dei Monti Aurunci, Parco Regionale Riviera di Ulisse, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Comune di Cassino, Comune di Minturno, Comune di Gaeta, Comune di Castelforte, Comune di Santi Cosma e Damiano, Comune di Spigno Saturnia, Comune di Itri, Comune di Pontecorvo, Comune di Sant’Elia Fiumerapido.

L’iniziativa muove i passi dall’avviso pubblico della Regione con il quale ci sarà l’Attuazione degli interventi a sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio.

“Obiettivo dell’associazione è la costituzione di una Destination Management Organization (D.M.O.), ovvero un organismo di natura pubblico con la partecipazione dei privata, responsabile del management e del marketing di una determinata destinazione turistica mediante la gestione coordinata di tutti gli elementi che la compongono e che adotta un approccio strategico per promuovere, commercializzare e gestire flussi turistici. In virtù di ciò – ha spiegato Giorgio De Marchis direttore del Parco dei Monti Aurunci – la compagine pubblica decide di emanare un avviso pubblico finalizzato ad individuare i partner privati che vogliano entrare a far parte della D.M.O. che avrà come obiettivo la promozione dei due ambiti territoriali individuati dall’avviso pubblico: il Litorale Laziale e la Ciociaria, assumendo all’interno dell’associazione un ruolo proattivo e compartecipando economicamente alla sua costituzione”.

La modulistica e l’avviso sono scaricabili dal sito del Parco dei Monti Aurunci al seguente link: www.parcoaurunci.it/2021/04/attuazione-di-interventi-a-sostegno-delle-destinazioni-turistiche-del-lazio-il-parco-naturale-dei-monti-aurunci-apre-ai-partner-privati/

COMUNICATO STAMPA