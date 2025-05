DMO e Pro Loco, alleanza strategica per promuovere e accogliere il turismo in Ciociaria

Nel cuore della strategia regionale per lo sviluppo turistico del Lazio, prende forma una sinergia concreta e innovativa tra le Destination Management Organization (DMO) territoriali e il mondo dell’accoglienza locale rappresentato dalle Pro Loco. Promozione e accoglienza: due facce della stessa medaglia. È con questo spirito che Alfonso Testa, presidente della DMO “Terra dei Cammini”, e Lino Marciano, destination manager della DMO “Stay Ciociaria”, hanno incontrato Gianluca Scaccia, responsabile provinciale delle Pro Loco, per gettare le basi di una collaborazione strutturata a favore del turismo locale. L’incontro, svoltosi nei giorni scorsi, ha segnato un importante passo avanti verso la creazione di una rete tra DMO territoriali e Pro Loco, finalizzata alla valorizzazione del territorio attraverso un sistema integrato di promozione e accoglienza. Un momento di confronto importante volto alla costruzione di un sistema turistico condiviso, basato sulla cooperazione e sulla valorizzazione delle risorse umane e territoriali.Ed è proprio nel quadro del nuovo Piano Triennale del Turismo della Regione Lazio, le DMO sono chiamate a migliorare l’offerta turistica locale, sviluppare prodotti innovativi, promuovere i brand di destinazione e coordinare le azioni di marketing territoriale. Le DMO territoriali operano sotto la guida di una DMO regionale, con il compito di garantire coerenza, sostenibilità e competitività al sistema turistico del Lazio. Ma come ricordato dai protagonisti dell’incontro, la promozione da sola non basta: serve una rete di accoglienza solida, presente e radicata nei territori. E qui entrano in gioco le Pro Loco, realtà fondamentali per informare, accogliere e raccontare i luoghi, le tradizioni e le esperienze autentiche.«Non esiste vera promozione senza un’accoglienza organizzata e qualificata», ha sottolineato Alfonso Testa. «Le Pro Loco sono il primo presidio nei territori, ed è con loro che vogliamo costruire percorsi condivisi». Dello stesso avviso Lino Marciano: «La cooperazione con le Pro Loco è fondamentale per dare concretezza ai progetti e garantire esperienze turistiche di qualità».Gianluca Scaccia, da parte sua, ha ribadito la disponibilità delle Pro Loco a collaborare attivamente per fare rete con le DMO e per offrire un’accoglienza all’altezza delle aspettative e rafforzare l’identità dei territori. L’intesa tra DMO e Pro Loco segna l’inizio di una nuova fase per il turismo ciociaro, di un modello di sviluppo condiviso, in cui promozione e accoglienza si fondono in un’unica strategia territoriale. Un turismo di comunità, che parte dal basso ma si coordina con una visione ampia, innovativa e sostenibile. Perché il futuro del turismo si costruisce solo insieme: istituzioni, operatori privati, associazioni e cittadini.

