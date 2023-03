DMO Ciociaria – Valle di Comino, convegno ad Alvito, Quadrini: “Insieme per fare del turismo la nuova ricchezza del territorio”

Si è tenuto presso la splendida cornice del Palazzo Gallio di Alvito il convegno promosso dalla DMO Ciociaria – Valle di Comino dal titolo “Esserci o non essere: conosciamo e costruiamo in rete la nostra destinazione turistica” per ragionare insieme sulle opportunità e sulle strategie di sviluppo turistico.

Sono intervenuti i soci della DMO, stakeholder, tecnici e personalità del mondo dell’università, della politica e dell’economia del territorio. Con la DMO, strutture di promozione turistica create attraverso la Regione Lazio, si vuole garantire un salto di qualità all’offerta turistica dei vari territori.

Presente anche la Provincia di Frosinone rappresentata dal Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini che dopo aver portato i saliti del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, afferma – “Da troppo tempo si sostiene l’auspicio che il turismo, e tutte le attività collaterali ad esso legate, diventino la nuova “industria” per creare ricchezza in un territorio. Una ricchezza che sappia adeguatamente valorizzare i diversi attrattori presenti, che preservi le bellezze e tuteli l’ambiente. Questo auspicio vale soprattutto per un’area come la Valle di Comino che da sempre è un territorio pronto a decollare da questo punto di vista, se adeguatamente valorizzato. Valorizzato attraverso una fruttuosa sinergia tra pubblico e privato.

La Dmo – continua Quadrini – può essere una risposta e un’opportunità, a patto che si lavori tutti insieme verso l’unico obiettivo, di portare quanti più turisti nei nostri comuni. Alle porte ci sono gli appuntamenti legati al Giubileo. A circa 100 km da noi, a Roma, nella Capitale d’Italia e della Cristianità, arriveranno nei prossimi anni milioni di pellegrini. Intercettare questo flusso è vitale per la Valle. La Dmo lavori subito su questa direzione.

In conclusione Gianluca Quadrini, rimarca quanto la Provincia di Frosinone sarà attiva in questo progetto – “Naturalmente, come Presidente del Consiglio Provinciale, mi impegnerò affinché la Provincia sia parte attiva di questo lavoro, ma sono sicuro che il presidente Di Stefano abbia le idee chiare in merito e voglia essere protagonista di questa affascinante sfida. Un ringraziamento agli organizzatori”.

