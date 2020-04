Dl Imprese: Fontana (M5s), 400 miliardi e sostegno made in Italy

Il decreto legge annunciato ieri sera dal governo consentira’ di mobilitare 400 miliardi di euro a beneficio delle nostre imprese, dei quali 200 per il mercato interno e altri 200 per sostenere le esportazioni e quindi il Made in Italy nel mondo. Comprendendo i 350 miliardi mobilitati con il ‘Cura Italia’, siamo davanti ad una operazione complessiva da 750 miliardi, quasi la meta’ del nostro Pil. Lo Stato, quindi, risponde presente e mette la sua potenza di fuoco nel motore dell’economia attraverso un sistema di garanzie che stimolera’ il credito necessario verso il settore privato. Inoltre ci sara’ la sospensione di pagamenti fiscali, contributi e ritenute per i mesi di aprile e maggio e l’estensione di una normativa fondamentale come il golden power, che consente allo Stato di opporsi all’acquisizione estera di quote azionarie in imprese italiane strategiche. Ai settori economici gia’ compresi nella normativa si andranno ad aggiungere l’assicurativo, il creditizio, il finanziario, e i settori dell’acqua, della salute e della sicurezza. L’Italia deve diventare uno Stato autosufficiente nella produzione di beni e servizi essenziali al benessere collettivo. Siamo soddisfatti, ma non finisce qui. Nel decreto Aprile si dovra’ andare ancora oltre. Per questi motivi non abbassiamo la guardia e continuiamo a lavorare duro per rilanciare il nostro Paese. Quando si rialza, l’Italia corre.

comunicato stampa