Djokovic e la moglie positivi al coronavirus

Novak Djokovic e sua moglie sono risultati positivi al test del coronavirus. Ne ha dato notizia l’agenzia Tanjug.

Djokovic ha fatto ritorno a Belgrado da Zara, in Croazia, e si è subito sottoposto al test per il coronavirus. Come riferisce la Tanjug, con il campione serbo si sono sottoposti al test l’intera sua famiglia e i componenti del suo staff tecnico.

Nella città costiera croata domenica sera era stata annullata la finale del torneo Adria Tour tra Djokovic e il russo Andrej Rubljov dopo la positività al covid-19 del bulgaro Grigor Dimitrov, che aveva partecipato al torneo sia a Zara che alla tappa precedente di Belgrado.«L’idea dell’Adria Tour – ha dichiarato il campione – era di aiutare i tennisti del sud Europa a gareggiare mentre il tour era fermo. Mi spiace per la gente risultata infetta, spero che la situazioni migliori nel futuro. Ora andrò in quarantena..».

foto e fonte leggo.it