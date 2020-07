Diverso da chi? Ai microfoni di Radio Civita InBlu i ragazzi della cooperativa Nuovo Orizzonte di Formia

È iniziato in questi giorni “Diverso da chi”, un percorso di formazione alla comunicazione, a cura di Radio Civita InBlu, in cui saranno coinvolti dieci ragazzi della cooperativa Nuovo Orizzonte di Formia.Stampa, tv, radio, web e social saranno i temi affrontati dai ragazzi e dallo staff di Radio Civita InBlu, ma anche integrazione e inclusione sociale dei ragazzi, aiutati dagli educatori e formatori di Nuovo Orizzonte. Un progetto sociale che si pone in continuità con le attività radiofoniche che, nello scorso anno, coinvolsero alcuni nonni nella lettura delle favole alla radio.Radio Civita InBlu è la Radio on the Road a Gaeta dal 1988. Radio Civita InBlu ascolta in FM su 90.7 a Gaeta, Formia, Itri, Minturno, Spigno Saturnia, Baia Domizia e Cellole; FM 101.0 a Fondi, Monte San Biagio e Sperlonga; FM 103.8 a Itri. Radio Civita InBlu è in streaming su www.radiocivitainblu.it, su smartphone, tablet, tv e speaker, e sulle maggiori app radiofoniche, come FM-World, TuneIn e Radio.it. Podcast su Spreaker, Spotify e le maggiori piattaforme. Info al 3488881447.

