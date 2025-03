DISTURBI ALIMENTARI, ROCCA: NEL LAZIO PIÙ AMBULATORI E UNA RETE PER LA RIABILITAZIONE

«La data del 15 marzo per la Giornata nazionale del “fiocchetto lilla” ricorda, per volontà dei suoi genitori, il decesso di una diciassettenne genovese, Giulia Tavilla, morta il 15 marzo 2011 per le conseguenze della bulimia. Un recente studio dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ci dice quanto si sia ridotta l’età delle persone affette da un disturbo del comportamento alimentare. Abbiamo potenziato tutti gli ambulatori delle 10 Asl del Lazio, così da poter garantire un servizio omogeneo a tutti i nostri cittadini. A breve approveremo la Rete per i disturbi dell’alimentazione, grazie alla quale ogni Asl del Lazio erogherà anche il cosiddetto “pasto assistito”, vale a dire una riabilitazione alimentare coordinata da una équipe multidisciplinare. Ma non basta, perché per combattere questo fenomeno bisogna partire da un cambio di passo culturale, in una sinergia tra sistema scolastico, familiare e istituzionale. Soltanto così potremo contrastare fake news, messaggi sbagliati veicolati sui social e modelli di riferimento negativi. Continueremo a lavorare per non lasciare soli questi pazienti, le loro famiglie, offrendo strumenti e possibilità per assaporare appieno la bellezza della vita». Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. https://www.facebook.com/share/p/18q6zB57FZ/?mibextid=wwXIfr

