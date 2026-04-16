Distribuzione Gas, la Provincia accelera: secondo vertice operativo a Palazzo Iacobucci

Si è tenuto ieri, presso la sede della Provincia di Frosinone, il secondo incontro strategico dedicato alla gestione degli ATEM (Ambiti Territoriali Minimi) per la distribuzione del gas. Il tavolo tecnico, fortemente voluto per dare seguito immediato agli impegni presi nelle scorse settimane, ha visto la partecipazione attiva dei rappresentanti dei Comuni dell’area Fr2 Est.

​Protagonista del confronto è stato ancora una volta il Consigliere Provinciale Gianluca Quadrini, che sta portando avanti con determinazione il mandato di coordinamento tra l’Ente Provincia e le amministrazioni locali.

​Quadrini: “Dalla pianificazione all’azione: monitoriamo ogni chilometro di rete”

​Durante la seduta, il Consigliere Quadrini ha sottolineato come la fase di ascolto si stia già trasformando in un supporto tecnico concreto per i sindaci del territorio:

​”In questo secondo appuntamento abbiamo fatto un passo avanti decisivo,” ha dichiarato Gianluca Quadrini. “Non ci limitiamo a gestire la burocrazia delle gare d’ambito; stiamo lavorando affinché il nuovo assetto energetico garantisca standard di sicurezza elevatissimi e tariffe più vantaggiose per i cittadini. La Provincia di Frosinone è e resterà la casa dei Comuni: il mio impegno è quello di verificare, zona per zona, che nessuna criticità locale venga trascurata nel bando di gara.”

​Focus su investimenti e digitalizzazione

​L’ordine del giorno ha affrontato i temi caldi della modernizzazione infrastrutturale:

​Stato delle reti: Avvio del censimento dettagliato degli impianti per garantire una valutazione corretta del valore di rimborso (VIR).

​Smart Grids: Focus sugli investimenti necessari per la digitalizzazione delle reti e l’installazione dei contatori di nuova generazione.

​Cronoprogramma: Definizione delle tappe per i prossimi incontri decentrati che Quadrini terrà direttamente sul territorio nei prossimi giorni.

​Un territorio unito per l’efficienza energetica

​Il vertice odierno conferma la volontà dell’amministrazione provinciale di chiudere la partita degli ATEM in tempi brevi, superando le lungaggini del passato. Grazie alla sinergia tra il Presidente Luca Di Stefano e il lavoro sul campo di Gianluca Quadrini, la Provincia di Frosinone si candida a diventare un esempio virtuoso di gestione associata dei servizi energetici a livello regionale.

Consigliere Provinciale di Frosinone Quadrini Gianluca