Distretto Sociale B, il Comitato dei Sindaci avvia il percorso verso il Consorzio

Il Comitato dei Sindaci del Distretto Sociale B, presieduto dall’Avv.Francesca Campagiorni, ha deliberato la volontà di avviare il percorso finalizzato alla trasformazione del Distretto, di cui Frosinone è capofila, in Consorzio. “Per la Città di Frosinone – dichiara il Sindaco Riccardo Mastrangeli – essere Comune capofila del Distretto Sociale B significa assumersi una responsabilità importante nei confronti dell’intero territorio. La scelta compiuta dal Comitato dei Sindaci verso la costituzione di un consorzio rappresenta un passaggio strategico che guarda al futuro dei servizi sociali e conferma la volontà condivisa di migliorare e rafforzare un modello di governance sempre più efficace. Desidero ringraziare la presidente del Distretto, Avv. Francesca Campagiorni, tutti i sindaci del Distretto, unitamente all’On. Alessia Savo, Presidente della commissione regionale sanità, e all’Assessore all’Inclusione sociale e Servizi alla persona della Regione Lazio, on. Massimiliano Maselli, per l’attenzione e il costante sostegno assicurati a questo percorso. Il Comune di Frosinone continuerà a svolgere con il massimo impegno il proprio ruolo di capofila, con l’obiettivo di offrire ai cittadini servizi sempre più efficienti, stabili, integrati e vicini ai bisogni delle persone”.

“L’obiettivo condiviso è quello di dotare il territorio di uno strumento gestionale moderno, capace di garantire maggiore continuità, efficienza e qualità nell’erogazione dei servizi sociali – dichiara il presidente Avv. Francesca Campagiorni – La deliberazione approvata nei giorni scorsi rappresenta un passaggio di grande valore per il futuro del nostro territorio e costituisce il primo passo di un iter amministrativo che prevede ulteriori approfondimenti tecnici, giuridici e organizzativi con la costituzione di un gruppo di lavoro che coinvolgerà tutti i comuni interessati. Un ringraziamento va rivolto ai sindaci del Distretto per il senso di responsabilità e per la visione dimostrata. Un ringraziamento all’On. Alessia Savo, Presidente della Commissione Sanità della Regione Lazio, e all’Assessore all’Inclusione sociale e Servizi alla persona della Regione Lazio on. Massimiliano Maselli, per l’attenzione e il sostegno che da sempre manifestano nei confronti del rafforzamento del sistema dei servizi sociali territoriali e per il costante supporto, elemento fondamentale per accompagnare questo processo di innovazione istituzionale, nell’interesse delle comunità del Distretto Sociale B”. Attualmente, il Distretto comprende i comuni di Amaseno, Arnara, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Falvaterra, Ferentino, Frosinone, Fumone, Giuliano di Roma, Morolo, Pastena, Patrica, Pofi, Ripi, San Giovanni Incarico, Strangolagalli, Supino, Torrice, Vallecorsa, Veroli e Villa Santo Stefano; si tratta di uno degli Ambiti socio-sanitari maggiori del Lazio per popolazione e numero di Comuni. Nei prossimi mesi, con il coinvolgimento del Gruppo di lavoro, verranno completati tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari per dare attuazione alla deliberazione del Comitato dei Sindaci e per ultimare i lavori propedeutici alla trasformazione del Distretto in Consorzio.