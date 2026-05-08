Distretto Sociale B, avviato il coordinamento pedagogico territoriale 0-6

Grande partecipazione, presso la Villa Comunale per l’incontro del Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT) del Distretto Sociale B, di cui Frosinone è capofila, nell’ambito del percorso di attuazione del sistema integrato 0-6 previsto da Ministero e Regione Lazio.

L’iniziativa, promossa dall’Ufficio di Piano del Distretto Sociale B e dall’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Frosinone, ha rappresentato un importante momento di confronto e programmazione condivisa per rafforzare la rete educativa territoriale dedicata alla fascia 0-6 anni.

All’incontro hanno preso parte coordinatori pedagogici, referenti dei servizi educativi, nidi d’infanzia e scuole dell’infanzia pubbliche e private provenienti da numerosi Comuni del Distretto.

L’iniziativa è stata coordinata dal dirigente Andrea Manchi. L’intervento principale è stato curato dalla coordinatrice pedagogica territoriale Monia Morini, con il supporto del gruppo multidisciplinare composto dalla funzionaria dell’Ufficio di Piano Francesca Fiorella, dalla funzionaria della Pubblica Istruzione Valeria Salardi e dalla sociologa Lucia Paglione.

Nel corso dei lavori sono stati illustrati i principali obiettivi del Coordinamento Pedagogico Territoriale: costruire linee guida condivise, promuovere percorsi di formazione comuni per educatori e insegnanti, monitorare i bisogni educativi del territorio e rafforzare il rapporto con le famiglie, valorizzando il ruolo della comunità educante.

Particolare attenzione è stata dedicata al tema della continuità educativa tra nido e scuola dell’infanzia, con l’obiettivo di accompagnare i bambini in un percorso armonico e coerente, garantendo standard qualitativi elevati e omogenei su tutto il territorio distrettuale.

“Il Distretto Sociale B continua a promuovere percorsi capaci di mettere al centro i bisogni dei bambini e delle famiglie – ha dichiarato la presidente del Distretto B Francesca Campagiorni – Il Coordinamento Pedagogico Territoriale non è un semplice strumento organizzativo, ma un luogo di confronto permanente tra professionalità, competenze e sensibilità diverse, unite dalla volontà di costruire una comunità educante forte, inclusiva e attenta al benessere evolutivo dei minori”.

“Investire sull’educazione e sull’infanzia significa investire sul futuro della nostra comunità – ha dichiarato il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Il lavoro condiviso tra istituzioni, servizi educativi e famiglie rappresenta un valore fondamentale per garantire ai bambini un percorso di crescita sereno, qualificato e inclusivo su tutto il territorio”.

“Il Coordinamento Pedagogico Territoriale rappresenta un investimento concreto sul futuro dei nostri bambini e delle nostre famiglie – ha dichiarato l’assessore all’istruzione Mario Grieco – Costruire una rete educativa integrata significa creare occasioni di crescita condivisa, sostenere il lavoro di educatori e insegnanti e garantire pari opportunità formative sin dalla prima infanzia. La grande partecipazione registrata conferma la volontà del territorio di lavorare insieme su qualità, inclusione e continuità educativa”.

È possibile contattare il Coordinamento Pedagogico Territoriale del Distretto Sociale B all’indirizzo coordinamentopedagogico@distrettosocialefrosinone.it.