Dissesto idrogeologico nella Valle dei Santi. Il presidente Pompeo firma il decreto per 760.000 euro di interventi

Il presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, ha firmato il decreto contenente l’approvazione di progetti e il finanziamento relativi alla la viabilità nei comuni di Esperia, Castelnuovo Parano, Ausonia, San Giorgio a Liri, Vallemaio, Sant’Ambrogio sul Garigliano, Sant’Andrea del Garigliano, Pignataro Interamna, Coreno Ausonio e Sant’Apollinare.

Settecentosessantamila euro per intervenire a seguito dell’eccezionale ondata di maltempo che ha causato importanti danni in diversi comuni della Valle dei Santi con conseguenze pesanti in termini di sicurezza e viabilità. Le risorse stanziate con il decreto si aggiungono ai 140.000 euro già ottenuti dalla Protezione civile regionale.

Lo scorso 23 giugno, il presidente Pompeo si era recato personalmente, insieme al consigliere delegato Germano Caperna, nella Valle dei Santi dove ha incontrato i sindaci dei Comuni interessati dalle criticità ed emergenze legate al maltempo, ai quali ha ribadito l’impegno della Provincia in un settore strategico per il territorio quale quello della viabilità. In quella sede il presidente aveva preso in carico le diverse problematiche che sono state affrontate con la firma del decreto.

“Quando ho incontrato gli amministratori della Valle dei Santi – sottolinea il presidente Pompeo – e ascoltato le tante esigenze dei territori, ho preso l’impegno di intervenire con risorse importanti. Il modo migliore per dare risposte concrete agli amministratori del territorio è quello di svolgere appieno la nostra funzione di Ente sovraordinato e punto costante di riferimento per tutti i comuni della provincia”.

