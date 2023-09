Dissesto idrogeologico, Daniele Maura presenta una proposta di legge

Ogni anno, in conseguenza di particolari eventi meteorici o per una normale evoluzione di fenomeni

gravitavi già in atto o di neoformazione, la rete viaria regionale è soggetta a dissesti, definiti generalmente

“idrogeologici”, di varia entità e gravità che causano, nel migliore dei casi, disservizi ed elevati costi sociali.

Una approfondita conoscenza del territorio ed una manutenzione mirata possono consentire la

prevenzione di determinati eventi calamitosi. Spesso i versanti in dissesto e a rischio di caduta massi,

valanghe, slavine risultano essere di proprietà di privati o di enti locali con i ben noti problemi finanziari e di

esecuzione degli interventi, determinando così gravi ritardi per il ripristino, consolidamento e monitoraggio.

Per risolvere tale annosa problematica ho presentato una proposta di legge che consentirebbe alla Regione

tramite l’Astral S.p.A. – in virtù della sua consolidata esperienza nella progettazione e nella realizzazione di

opere – di dotarsi in tempi brevi di un’analisi dettagliata dello stato attuale dei versanti prospicienti la rete

viaria affidata in gestione all’Azienda e individuando le aree ad elevato rischio di dissesto gravitativo,

permettendo così di preparare la progettazione ed eventualmente la realizzazione degli interventi

necessari.

Tale procedura rappresenterà non solo una guida per individuare gli interventi da programmare e realizzare

ma avvierà un approccio innovativo, finalizzato alla prevenzione del dissesto dei versanti e al miglioramento

della sicurezza delle infrastrutture viarie sottostanti.

Consigliere Daniele Maura Vicecapogruppo FDI regione Lazio.

COMUNICATO STAMPA