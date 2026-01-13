Dissesto idraulico: sopralluogo a Pontecorvo e Isola del Liri, oltre 7 milioni per la sicurezza dei fiumi Fibreno e Liri

“ I forti fenomeni calamitosi che si sono abbattuti sul nostro territorio nel corso dei giorni precedenti confermano l’importanza vitale di investire in opere strutturali finalizzate a contrastare il dissesto idraulico ed idrogeologico, attraverso la sistemazione e la messa in sicurezza degli argini di tutti quei corsi d’acqua, dai semplici canali sino ad arrivare ai fiumi più importanti del nostro territorio, che potrebbero causare il rischio di esondazioni con conseguenti danni e notevoli pericoli per l’incolumità dei nostri cittadini.

In quest’ottica abbiamo deciso, in collaborazione con l’Assessore Rinaldi, di effettuare un sopralluogo sugli interventi PNRR aperti nei territori di Pontecorvo ed Isola Liri per la riduzione del rischio idraulico ed il miglioramento delle opere di mitigazione del fiume Liri e del fiume Fibreno.

Nello specifico nel comune di Isola Liri è in corso un intervento di completamento del sistema idraulico del fiume Fibreno, per un importo complessivo di oltre 4 milioni e 700 mila euro, attraverso la riqualificazione strutturale delle arginature della cassa di espansione del Tremoletto e la rifunzionalizzazione del canale scolmatore.

Nel comune di Pontecorvo invece, attraverso uno stanziamento di circa 2 milioni e 600 mila euro, è in corso un intervento di messa in sicurezza e completamento delle arginature, realizzazione di un sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e di pulizia dell’alveo del fiume Liri nell’area corrispondente al Ponte Curvo.

Attraverso la prossima conclusione di tali interventi, prevista nel mese di marzo, sarà garantito il ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza idraulica per l’intera cittadinanza, superando il pericolo di subire situazioni particolarmente delicate in corrispondenza di fenomeni calamitosi.

Accanto a tali interventi il nostro impegno è quello di avviare, attraverso una consultazione con i comuni del Lazio e l’avvio di nuove progettualità con il Dipartimento di Protezione Civile, una ulteriore mappatura e programmazione di interventi indispensabili per assicurare la sicurezza del nostro territorio ed il superamento del pericolo di dissesto idraulico ed idrogeologico.

Ringrazio l’Assessore Regionale Rinaldi per l’importante lavoro che, come dimostrato da tali due interventi, sta svolgendo in materia di lavori pubblici al governo regionale del Lazio.

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.