Disservizi per Intesa Sanpaolo: app in tilt, segnalazioni in tutta Italia

Boom di segnalazioni su Downdetector: accesso mobile bloccato per molti utenti. Silenzio da parte della banca.

Mattinata complicata per migliaia di clienti di Intesa Sanpaolo. A partire dalle ore 10:00 di martedì 3 giugno, l’app dell’istituto bancario ha smesso di funzionare correttamente su numerosi dispositivi, generando un’ondata di segnalazioni da tutta Italia. I disservizi hanno riguardato in particolare l’accesso via smartphone, con problemi anche sulla piattaforma di home banking.

Secondo i dati raccolti da Downdetector, il 61% degli utenti ha riscontrato problemi di accesso tramite app, il 33% ha segnalato malfunzionamenti sulla banca online e un ulteriore 6% ha lamentato rallentamenti generali al login.

Il picco intorno alle 10:30

Le segnalazioni si sono intensificate rapidamente, raggiungendo il picco intorno alle 10:30. La mappa dei disservizi evidenzia un impatto maggiore nelle grandi città come Roma, Milano, Torino e Napoli, ma il problema risulta diffuso su scala nazionale.

Chi ha provato a collegarsi tramite dispositivi iOS, come verificato anche dalla nostra redazione, si è trovato di fronte a una schermata di caricamento continua, senza possibilità di accedere ai servizi bancari.

Nessuna comunicazione ufficiale

Al momento, Intesa Sanpaolo non ha rilasciato alcun comunicato ufficiale, né ha fornito aggiornamenti attraverso i propri canali social. Il silenzio sta alimentando la frustrazione tra gli utenti, soprattutto in considerazione della rilevanza dei servizi digitali bancari nella gestione quotidiana delle finanze personali e aziendali.

Preoccupazioni e reazioni degli utenti

Sui social network molti clienti hanno espresso irritazione per l’impossibilità di effettuare operazioni urgenti come bonifici, pagamenti o semplici controlli di saldo. Alcuni hanno segnalato il blocco dei POS legati a conti Intesa, ma al momento non ci sono conferme ufficiali su eventuali disservizi anche nei circuiti di pagamento fisici.

In attesa di chiarimenti

La speranza è che si tratti di un malfunzionamento temporaneo e che i tecnici siano già al lavoro per risolvere il problema. Nel frattempo, resta l’attesa per una risposta ufficiale da parte della banca, sempre più sollecitata dagli utenti a fornire spiegazioni e tempi certi di ripristino.