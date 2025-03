Disservizi ARES 118 nella provincia di Frosinone

Ancora un grave episodio di disservizio nel Frusinate. Nella giornata di domenica 2 marzo, per ben 12 ore non è stato disponibile alcun mezzo di soccorso infermieristico nel comune di Ceprano. Già da diversi giorni il servizio veniva garantito da una sola delle due ambulanze infermieristiche assegnate alla postazione locale. Questa postazione riveste un ruolo cruciale per la sua posizione centrale nella provincia di Frosinone e spesso supporta anche i comuni limitrofi della provincia di Latina. Inoltre, le ambulanze di Ceprano coprono un’area molto vasta, intervenendo su due importanti arterie stradali: l’autostrada A1 e la via Casilina. Quanto accaduto è solo l’ultimo di una lunga serie di episodi che evidenziano una situazione ormai insostenibile. La UIL FPL ARES 118 chiede interventi urgenti per ripristinare un servizio efficiente e tempestivo, garantendo ai cittadini un’adeguata assistenza sanitaria. In vista del Giubileo, sono previsti nuovi mezzi di soccorso. Ci auguriamo che questa occasione non diventi l’ennesima promessa disattesa e che tutte le province ricevano le risorse necessarie, senza essere lasciate indietro.

