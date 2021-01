Dispersi sul Velino: maltempo impedisce volo elicotteri, arrivati i carabinieri di Bolzano

Le condizioni meteo non permettono il volo degli elicotteri per il trasporto in quota degli operatori e delle attrezzature. Si procede comunque a piedi e le operazioni di ricerca proseguiranno comunque per tutta la giornata di oggi.Al nutrito dispositivo di soccorso già al lavoro fin dalla serata di domenica, questa mattina si è aggiunto un reparto specialistico di soccorso in montagna dei Carabinieri, il Reparto d’Intervento Montano (RIM), del 7° Reggimento Laives (Bolzano).Le condizioni meteo non aiutano e non sono previsti miglioramenti significativi. Elementi che non rendono agevole uno scenario emergenziale già estremamente complesso. La cabina di regia delle operazioni è, come di consueto, il Posto di Comando Avanzato presso l’UCL dei Vigili del Fuoco.

foto e fonte abruzzolive.it