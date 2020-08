Disinfettanti per le mani pericolosi per la salute o inefficaci. L’elenco dei prodotti da evitare secondo la FDA

La Food and Drug Administration (FDA) ha stilato un elenco di disinfettanti per le mani da evitare. Ad oggi sono presenti 100 prodotti, considerati inefficaci o addirittura pericolosi per la salute.L’agenzia americana ha avvertito per la prima volta a giugno dell’esistenza di disinfettanti per le mani contenenti metanolo, sostanza che si presenta naturalmente durante la distillazione dell’alcool ma che i produttori dovrebbero aver cura di rimuovere essendo tossica se assorbita attraverso la pelle e potenzialmente mortale se ingerita.In seguito alla presenza di metanolo, 75 prodotti sono stati richiamati dai produttori e ritirati dagli scaffali dei negozi.Ora la FDA sta avvertendo della presenza sul mercato di alcuni disinfettanti per le mani che contengono livelli insufficienti di alcol. L’agenzia americana ha di conseguenza ampliato l’elenco di disinfettanti da evitare che sono arrivati a 100.

“I risultati dei test della FDA mostrano che alcuni disinfettanti per le mani hanno livelli relativamente bassi di alcol etilico o isopropilico, che sono ingredienti attivi nei prodotti disinfettanti per le mani. L’agenzia esorta i consumatori a non utilizzare questi prodotti non efficaci e ha ampliato il suo elenco per includere disinfettanti per mani non efficaci, oltre a disinfettanti per le mani che sono o potrebbero essere contaminati con metanolo” si legge sul comunicato diramato il 31 luglio.

Quasi tutti i disinfettanti per le mani inseriti nell’elenco della FDA sono stati fabbricati in Messico. L’agenzia ha raccomandato il richiamo per la maggior parte dei prodotti e ha anche emesso avvisi per impedire l’importazione negli Stati Uniti.L’agenzia americana ricorda ai consumatori di lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi, soprattutto dopo essere andati in bagno, prima di mangiare e dopo aver tossito, starnutito o soffiato il naso.Se il sapone e l’acqua non sono prontamente disponibili, i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) raccomandano ai consumatori di usare un disinfettante per le mani a base di alcool che contenga almeno il 60% di etanolo (noto anche come alcool etilico). L’ELENCO DEI PRODOTTI DA EVITARE. Ecco l’elenco dei prodotti da evitare:

Blumen Clear Advanced Hand Sanitizer with 70% Alcohol

Blumen Advanced Instant Hand Sanitizer Clear Ethyl Alcohol 70%

BLUMEN Advanced Instant Hand Sanitizer Clear

BLUMEN Advanced Instant Hand Sanitizer Clear

KLAR AND DANVER Instant Hand Sanitizer

MODESA Instant Hand Sanitizer Moisturizers and Vitamin E

BLUMEN Advanced Hand Sanitizer

BLUMEN Advanced Hand Sanitizer

BLUMEN Advanced Hand Sanitizer Aloe

BLUMEN Advanced Instant Hand Sanitizer Lavender

BLUMEN Clear Advanced Hand Sanitizer

BLUMEN Clear Advanced Hand Sanitizer

BLUMEN Clear LEAR Advanced Hand Sanitizer

BLUMEN Clear LEAR Advanced Hand Sanitizer

The Honeykeeper Hand Sanitizer

BLUMEN Advanced Hand Sanitizer Clear

BLUMEN Clear Advanced Instant Hand Sanitizer

BLUMEN Clear Advanced Instant Hand Sanitizer Aloe

BLUMEN Clear Advanced Instant Hand Sanitizer Lavender

BLUMEN Aloe Advanced Hand Sanitizer, with 70 Alcohol

BLUMEN Aloe Advanced Hand Sanitizer, with 70 Alcohol

Blumen Advanced Hand Sanitizer Lavender, with 70% alcohol

Blumen Advanced Hand Sanitizer Aloe, with 70% alcohol

Blumen Antibacterial Fresh Citrus Hand Sanitizer

Blumen Hand Sanitizer Fresh Citrus

KLAR and DANVER Instant Hand Sanitizer

Hello Kitty Hand Sanitizer

Assured Instant Hand Sanitizer (Vitamin E and Aloe)

Assured Instant Hand Sanitizer (Aloe and Moisturizers)

Assured Instant Hand Sanitizer Vitamin E and Aloe

Assured Instant Hand Sanitizer Aloe and Moisturizers

BLUMEN Instant Hand Sanitizer Fragrance Free

BLUMEN Instant Hand Sanitizer Aloe Vera

Assured Aloe

bio aaa Advance Hand Sanitizer

LumiSkin Advance Hand Sanitizer 4 oz

LumiSkin Advance Hand Sanitizer 16 oz

QualitaMed Hand Sanitizer

NEXT Hand Sanitizer

Clear Advanced Hand Sanitizer with 70% Alcohol extra soft with glycerin and aloe

NuuxSan Instant Antibacterial Hand Sanitizer

NuuxSan Instant Hand Sanitizer

Assured Instant Antiseptic Hand Sanitizer with Aloe and Moisturizers

Assured Instant Antiseptic Hand Sanitizer with Vitamin E and Aloe

Modesa Instant Antiseptic Hand Sanitizer with Moisturizers and Aloe Vera

Modesa Instant Antiseptic Hand Sanitizer with Moisturizers and Vitamin E

Herbacil Antiseptic Hand Sanitizer 70% Alcohol

Herbacil Antiseptic Hand Sanitizer 70% Alcohol

Herbacil Antiseptic Hand Sanitizer 70% Alcohol

Earths Amenities Instant Unscented Hand Sanitizer with Aloe Vera Advanced

Hand Sanitizer Agavespa Skincare

Vidanos Easy Cleaning Rentals Hand Sanitizer Agavespa Skincare

All-Clean Hand Sanitizer

Esk Biochem Hand Sanitizer

Lavar 70 Gel Hand Sanitizer

The Good Gel Antibacterial Gel Hand Sanitizer

CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol

CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol

CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol

Saniderm Advanced Hand Sanitizer

Hand sanitizer Gel Unscented 70% Alcohol

Medicare Alcohol Antiseptic Topical Solution

GelBact Hand Sanitizer

Hand Sanitizer

TriCleanz

Sayab Antisepctic Hand Sanitizer 100

Jaloma Antiseptic Hand Sanitizer Ethyl Alcohol 62% with Vitamin E

Leiper’s Fork Distillery Bulk Disinfectant per 5 gallon and Leiper’s Fork Distillery 16 oz bottle

Andy’s Best

Andy’s

NeoNatural

Plus Advanced

Optimus Instant Hand Sanitizer

Optimus Lubricants Instant Hand Sanitizer

Optimus Instant Hand Sanitizer

Selecto Hand Sanitizer

Shine and Clean Hand Sanitizer

Hand Sanitizer Disinfectant Gel 70% Ethyl Alcohol

Hand Sanitizer Disinfectant Gel 70% Ethyl Alcohol Rinse Free Hand Rub

Mystic Shield Protection hand sanitizer

Born Basic. Anti-Bac Hand Sanitizer 70% alcohol

Born Basic. Anti-Bac Hand Sanitizer 65% Alcohol

Scent Theory — Keep It Clean — Pure Clean Anti-bacterial Hand Sanitizer

Cavalry

ENLIVEN Hand Sanitizing Gel

Lux Eoi Hand Sanitizing Gel

Scent Theory — Keep It Clean — Pure Clean Anti-bacterial Hand Sanitizer

Bersih Hand Sanitizer Gel Fragrance Free

Bersih Antiseptic Alcohol 70% Topical Solution hand sanitizer

Purity Advanced Hand Sanitizer

Hand Sanitizer Gel Alcohol 70%

TriCleanz Tritanium Labs Hand Sanitizer

Britz Hand Sanitizer Ethyl Alcohol 70%

Parabola Hand Sanitizer

Urbane Bath and Body Hand Sanitizer

Cleaner Hand Sanitizer Rinse Free 70%

Handzer Hand Sanitizer Rinse Free

Kleanz Antibacterial Hand Sanitizer Advanced

Be Safe Hand Sanitizer

Wave Hand Sanitizer Gel

DAESI Hand Sanitizer

Foto e fonte greenme.it