DISEGNO LEGGE AGRICOLTURA, RIGHINI: GRAZIE AL GOVERNO MELONI VENGONO TUTELATE LE ECCELLENZE AGROALIMENTARI

«La notizia dell’approvazione del disegno di legge Agricoltura da parte del governo Meloni è un’ottima notizia per il settore. Voglio quindi ringraziare il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida e il ministro della Giustizia, Nordio, per questo importante provvedimento legislativo che consente, finalmente, una effettiva protezione delle eccellenze agroalimentari italiane grazie all’introduzione di reati come quello di frode alimentare, di commercio di prodotti con segni mendaci e di agropirateria. Tutte iniziative che testimoniano l’attenzione che questo Governo ha verso gli agricoltori, per la tutela delle filiere e delle eccellenze agroalimentari italiane, anche attraverso l’inasprimento delle sanzioni amministrative»

Lo ha dichiarato l’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura e alla Sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesce e ai Parchi e alle Foreste, Giancarlo Righini

«Non vanno dimenticati, inoltre, la tutela dei marchi di origine IGP e i DOC, con la quale si proteggeranno i prodotti italiani, e il tema legato alla tutela delle filiere agroalimentari, visto che la nostra regione, ultimamente, è stata vittima in occasione della speculazione sul prezzo del latte bufalino. Finalmente potrà essere messa la parola fine a queste odiose pratiche che hanno mortificato gli agricoltori e compromesso anche alla loro capacità di reddito, attraverso speculazioni o un utilizzo improprio dei marchi di origine italiana. Rinnovo pertanto, il ringraziamento al ministro Lollobrigida, che ha posto, fin dall’inizio della sua attività legislativa, una particolare attenzione agli strumenti di difesa della filiera agroalimentare e del Made in Italy, per tutelare il diritto al giusto reddito da parte degli agricoltori», ha concluso l’assessore Giancarlo Righini.