Discorso del Premier Conte alla Nazione: “Chiudiamo tutte le attività non necessarie”

“Le misure fin qui adottate richiedono tempo, dobbiamo continuare a rispettarle tutte. Con pazienza e fiducia. Sono misure severe, ne sono consapevole. Ma non abbiamo alternative. Dobbiamo resistere, solo in questo modo riusciremo a tutelare noi stessi e le persone che amiamo. Oggi abbiamo deciso di compiere un altro passo. La decisione è di chiudere ogni attività produttiva che non sia indispensabile a garantirci i servizi essenziali, su tutto il territorio nazionale. Abbiamo stilato una lista. Rimarranno aperti i supermercati e tutti quelli di generi alimentari e di prima necessità. Non c’è ragione di correre agli acquisti, continueranno a rimanere aperte le farmacie, parafarmacie, banche, poste, trasporti”.

Correlati